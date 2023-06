Dominik Hasek lähti Ukrainaan – nukkui vaarallisella hetkellä

– Kaikki eivät voi pelata Ukrainassa, kokonainen sukupolvi ei astunut jäälle tällä kaudella. Puolet neljästätoista hallista on epäkunnossa, suljettu, koska sähköä ei ole, tai ne ovat tuhoutuneet, ja venäläiset ovat vallanneet muut. Vain seitsemän niistä on toiminnassa. Pahinta on, että Ukrainassa oli ohjelma, jossa he halusivat rakentaa 30 hallia viidessä vuodessa, Hasek sanoi.