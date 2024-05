Pääministeri yritettiin murhata – Slovakia joutui MM-jäälle järkytyksen hetkellä: "Meidän oli pelattava"

– Olemme MM-kisoissa, mutta tiedämme, mitä on meineillään. Se, mitä maailmassa juuri nyt tapahtuu, on kammottavaa. Sotaa, murhayrityksiä – kukaan ei olisi uskonut tätä viisi vuotta sitten. Voin vain sanoa, että pidän sormeni ristissä, että hän toipuu nopeasti ja kaikki menee hyvin, Kalaber sanoi .

– Olen shokissa. Olen itkenyt kaksi tuntia. Millaisessa maailmassa me oikein elämme, kun ihmisiä ammutaan kadulle heidän poliittisen mielipiteensä vuoksi? Pelkään lasteni puolesta, millaisessa maailmassa he elävät? Se on sairasta, entinen maan kiekkotähti Vincent Lukac, 70, sanoi slovakialaiselle Novy Casille.