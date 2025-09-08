Putinin ja Kimin henkivartijoilla erikoinen kamppailu kaukosäätimestä

Venäläiset ja pohjoiskorealaiset henkivartijat joutuivat napit vastakkain valtionjohtajien tapaamisessa Kiinassa.

Ennen Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista henkivartijat päätyivät pienimuotoiseen kamppailuun ilmastointilaitteen kaukosäätimestä, kertoo venäläisen Kommersant-lehden toimittaja Andrey Kolesnikov.

Kolesnikov seurasi Putinin ja Kimin tapaamista viime viikon keskiviikkona Kiinan valtiollisella vierastalolla Diaoyutaissa, Pekingissä.

Hänen mukaansa valtionjohtajien kahdenkeskisestä tapaamisesta ilmoitettiin hyvin nopealla aikataululla, ja turvamiehet alkoivat valmistella huonetta vauhdilla. Valko-Venäjän liput vaihdettiin äkkiä Pohjois-Korean lippuihin toimittajien silmien edessä.

Kimin turvamies alkoi säätää huoneen lämpötilaa ja nosti sen 23 celsiusasteeseen. Tuolloin hänen venäläinen kollegansa älähti ja alkoi vaatia lämpötilan laskemista 20 asteeseen.

Vaikka turvamies puhui venäjää, pohjoiskorealainen turvamies vaikutti ymmärtävän häntä, mutta ei suostunut vaatimuksiin, Kolesnikov kuvailee. Tilanne kiihtyi fyysiseksi kamppailuksi kaukosäätimestä.

– He repivät hetken aikaa toistensa sormia irti kaukosäätimestä, ennen kuin toinen muutti hieman viileyttä ja ratkaisi asian yhdellä liikkeellä omaksi edukseen. Se varmaan sattui korealaista hieman.

Kolesnikovin mukaan lämpötilaa ei lopulta nostettu.

Toinen välikohtaus tapaamisen jälkeen

Myös toinen turvamiesten välinen tilanne on noussut otsikoihin.

Kun Putin ja Kim olivat lähdössä vierastalolta, Putinin turvamies astuu sivusta pohjoiskorealaisen kollegansa eteen ja pienellä käsiliikkeellä ohjaa tätä pysymään kauempana halailevista valtionjohtajista.

Venäjän presidentin turvamiehet kuuluvat presidentin turvallisuuspalveluun SBP:hen.

Salamyhkäisen yksikön tehtävien kuvaillaan ulottuvan normaalien henkivartijoiden tehtävien ulkopuolelle. Heidän on kuvailtu jopa maistavan etukäteen kaikki presidentille tarjottavat ruoat myrkytysten varalta.

Pohjois-Korean johtajaa puolestaan suojaa turvamieskaarti, maan armeijan erikoisyksikkö, jonka sotilaat on koulutettu Kimien suvun ja puolueen korkea-arvoisimpien turvamiehiksi.

Vuonna 2010 Time-lehti uutisoi, että kun sotilaat on valittu turvamieskaartiin, jäljet heidän henkilöllisyydestään pyyhitään, eivätkä he saa enää ottaa perheeseensä yhteyttä.

