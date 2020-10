Vaikeuksissa oleva Pohjois-Korea halusi näyttää maailmalle, että ydinohjelma toimii – katso video maailman suurimpiin kuuluvista ohjuksista: "Maa järisee kun niitä kuljetetaan"

Maa juhli Pohjois-Korean hallitsevan työväenpuolueen 75-vuotisjuhlaa perjantaina. Maan pääkaupungissa Pjongjangissa järjestettiin massiivinen sotilasparaati, jossa myös uudet ballistiset ohjukset tuotiin näytille. Kyseessä on yks maailman suurimmista ballistisista ohjuksista.

Asiantuntijoiden mukaan videolla näkyvä ohjus voi kantaa useita taistelukärkiä. Tieto lisää uhkaa Yhdysvalloille, vaikka presidentti Donald Trump on itse kuvaillut hänen ja Kimin kirjeenvaihtoa "rakkauskirjeinä".

Kim myönsi epäonnistuneensa

Pohjois-Korea kutsuu aina ulkomaisten medioiden edustajia ohjusten julkistuksiin, koska he haluavat näyttää mahtiaan maailmalle. Tänä vuonna se ei ollut mahdollista koronan vuoksi. Pohjois-Korean todellisesta koronatilanteesta ei voida olla varmoja. Se tiedetään, että taudin leviäminen maassa olisi katastrofi vanhentuneiden lääketieteellisten välineiden vuoksi.

Pohjois-Korean tilanne on tänä vuonna ollut erittäin vakava. Maalle on asetettu uusia pakotteita ydinohjelman vuoksi, talous on kärsinyt valtavasti rajojen sulkemisen vuoksi ja lisäksi maata ovat runnelleet luonnonkatastrofit.