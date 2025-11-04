Kiistanalainen entinen Yhdysvaltain varapresidentti muistetaan erityisesti roolistaan Irakin sodassa.
Yhdysvaltain entinen varapresidentti Dick Cheney on kuollut 84-vuotiaana.
Cheney kuului republikaanipuolueeseen ja toimi Yhdysvaltain 46. varapresidenttinä vuosina 2001–2009 presidentti George Bushin hallinnossa. Häntä on pidetty Yhdysvaltain yhtenä merkittävimmistä varapresidenteistä.
Puolustusministerinä hän toimi vuosina 1989–1993.
Cheneytä voi pitää myös yhtenä kiistanalaisimmista varapresidenteistä Yhdysvaltain historiassa.
Hänellä oli keskeinen rooli Yhdysvaltain roolissa Irakin sodassa. Hän oli yksi Irakin sodan ja Saddam Husseinin hallinnon kaatamisen vahvimmista puolestapuhujista.
Hän tuki väitettä, että Irakilla olisi joukkotuhoaseita. Tämä väite myöhemmin osoittautui virheelliseksi, mikä kuitenkin väritti Cheneyn poliittista uraa sen loppuaikaan asti.
Vielä viime vuosina Cheney oli "oli edelleen kovan linjan konservatiivi", joka joutui kuitenkin suurelta osin erilleen puolueestaan presidentti Donald Trumpia kohtaan esittämänsä voimakkaan kritiikin vuoksi, kirjoittaa yhdysvaltalaismedia