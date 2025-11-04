Hän tuki väitettä, että Irakilla olisi joukkotuhoaseita. Tämä väite myöhemmin osoittautui virheelliseksi, mikä kuitenkin väritti Cheneyn poliittista uraa sen loppuaikaan asti.

Hänellä oli keskeinen rooli Yhdysvaltain roolissa Irakin sodassa. Hän oli yksi Irakin sodan ja Saddam Husseinin hallinnon kaatamisen vahvimmista puolestapuhujista.

Edellisissä presidentinvaaleissa Cheney äänesti demokraattien liberaalia ehdokasta Kamala Harrisia , mikä kuvastaa sitä, miten nykyinen populistinen republikaanipuolue oli kääntynyt Cheneyn perinteisiä konservatiivisia arvoja vastaan.

Irakin sodasta hän kertoi CNN:lle vuonna 2015: "Se oli oikein silloin. Uskoin siihen silloin ja uskon siihen nyt."

Metsästysonnettomuus 2006

Varapresidenttiä on viime vuosina syytetty salamyhkäisyydestä Valkoisessa talossa. Myös jotkut tunnetut republikaanit ovat ihmetelleet, miksi varapresidentti ei ole voinut puhua onnettomuudesta avoimesti.

Onnettomuus tapahtui texasilaisella suurtilalla, missä Cheney oli seurueineen metsästämässä viiriäisiä. Seurueessa oli Cheneyn ja Whittingtonin lisäksi muitakin tunnettuja republikaanivaikuttajia, muun muassa Yhdysvaltain entinen Sveitsin-suurlähettiläs.

Terveysongelmia

Cheneyn kuolemasta uutisoivat useat yhdysvaltalaismediat, ja siitä on kertonut myös yhdysvaltalainen toimittaja Jake Sherman viestipalvelu X:ssä . Julkaisussa on mukana muistokirjoitus, jonka mukaan Cheney menehtyi sydän- ja verisuonisairauksien komplikaatioihin.

CNN:n mukaan Cheney kärsi sydän- ja verisuonisairauksista suurimman osan aikuisiästään. Vuonna 2012 hänelle tehtiin sydämensiirto, jota hän ylisti vuoden 2014 haastattelussa "elämän lahjana".

Cheney syntyi 1941 Lincolnissa Nebraskan osavaltiossa. Hän opiskeli politiikkaa Wyomingin yliopistossa, jossa hän tapasi vaimonsa, Lynne Cheneyn. Pari avioitui vuonna 1946 ja heillä on kaksi tytärtä ja seitsemän lastenlasta.