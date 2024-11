Donald Trump on voittanut presidentinvaalit

Ääntenlasku on vielä kesken eikä esimerkiksi Associated Press ole vielä vahvistanut Trumpia voittoa.

Trumpin voitto on kuitenkin käytännössä liki varma, sillä hän on voittanut muun muassa kriittisen Pennsylvanian vaa'ankieliosavaltion.

Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan Trump voittaa demokraattipuolueen presidenttiehdokkaan Kamala Harrisin yli 95 prosentin todennäköisyydellä. Timesin arvion mukaan Trump saa taakseen yhteensä 312 valitsijamiestä, kun voittoon vaaditaan 270.

Maailman tunnetuin poliitikko, josta jokaisella on mielipide

Associated Pressin ennustetta käyttävät muun muassa yhdysvaltalaislehdet New York Times ja Washington Post.

Donald John Trump syntyi 14. kesäkuuta 1946 New Yorkissa vauraaseen perheeseen neljäntenä lapsena perheen viidestä lapsesta. Hänen neljästä sisaruksestaan on yhä elossa hänen isosiskonsa, vuonna 1942 syntynyt Elizabeth .

Hänen isänsä Frederick Trump oli tehnyt miljoonaomaisuuden kiinteistökaupoilla New Yorkin kaupungissa. Äiti Mary MacLeod Trump oli syntynyt Skotlannissa.

Kovan linjan bisnesmies

Isän siirryttyä syrjään perheyrityksen johdosta, Donald Trump ryhtyi tekemään liiketoimia toden teolla 1970-luvun alussa. Hän hyötyi New Yorkin ikääntyvän kaupungin väistämättömästä modernisoinnista.

Nykyisellään Trump omistaa toistakymmentä golfkenttää ympäri maailmaa. Osa niistä on lajin arvostetuimpia.

Julkisuuden huippukohta ajoittui Diili-televisiosarjaan (The Apprentice), jonka tähtenä Trump esiintyi vuodesta 2005 alkaen kymmenen vuoden ajan.

Monipuolue-Trump kiinnostuu politiikasta

Presidentiksi ennennäkemättömällä kampanjalla

Kaaosta Valkoisessa talossa – "aikuiset" ja "lapset"

Vaikeuksia hahmottaa ulkopolitiikan linjaa

Ulkopolitiikassa Trump asettui voimakkaasti Israelin puolelle ja arvosteli suorasukaiseen tyyliinsä Israelin arkkivihollista Irania. Se, että Iran on diktatuuri, ei ollut varsinainen syy, vaan se, että Iran on Israelin vihollinen.

Ruuhkaa raastuvassa – Trumpin lukuisat oikeusjutut

Trumpia vastaan on nostettu kymmeniä oikeusjuttuja jo hänen presidenttikautensa aikana ja myös sen jälkeen.

Rikosnimikkeenä on kirjanpitorikos.

Raffensperger kieltäytyi yhteistyöstä. Trump on syytteessä Georgian osavaltiossa näistä tapahtumista ja syytekohtia on kaikkiaan kymmenen.

Näiden lisäksi Trump on tai on ollut osallisena useissa muissa oikeusjutuissa, jotka ovat koskeneet muun muassa hänen verotietojensa julkaisua ja seksuaalista ahdistelua ja vahingonkorvauksia kunnianloukkauksista.

Kaaos presidenttikauden lopuksi

Salamurhayritysten kohteena

Yhdysvaltain sisäinen vastakkainasettelu kärjistyi kärjistymistään Joe Bidenin presidenttikaudella. Jakaantuminen on näkynyt entisestään kovenevana retoriikkana vaalikampanjoissa.

Demokraattien ehdokas Kamala Harris on nimittänyt Trumpia muun muassa "fasistiksi" ja "uhkaksi demokratialle". Trump puolestaan kutsuu demokraattien ehdokasta Kamala Harrisia "hulluksi", äärivasemmistolaiseksi ja marxistiksi.

Vaalikampanjan aikana Trumpin maahanmuuttovastainen retoriikka on käynyt entistä rajummaksi. Hän on syyttänyt Yhdysvaltoihin pyrkiviä maahanmuuttajia muun muassa rikollisiksi ja eläimiksi.

Lisäksi hän on uhannut karkottaa miljoonittain maahanmuuttajia heti presidentiksi tultuaan.

Uudelleen presidentiksi neljän vuoden tauon jälkeen?

Vaalit ovat mielipidemittausten mukaan äärimmäiset tiukat. Harris johtaa niukasti valtakunnallisissa mielipidemittauksissa, mutta Trump on edellä tärkeimmissä vaa'ankieliosavaltioissa.

Aikaisintaan keskiviikkoaamuna selviää, valitaanko Trump uudelle kaudelle presidentiksi. Jos hän voittaa, hänestä tulee vasta toinen presidentti, joka tulee valituksi presidentiksi siten, että on välissä hävinnyt vaalit.

On luultavaa, että jos tilanne on useissa vaa'ankieliosavaltioissa laskennan jälkeen tasan, lopullinen tulos selviää vasta päivien tai ehkä viikkojen päästä, sillä luvassa on useita oikeusjuttuja ja uudelleenlaskentoja.