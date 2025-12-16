Venäjä sanoo hallitsevansa Ukrainan koillisosassa sijaitsevaa Kupjanskin kaupunkia.
Asiasta kertoi tiistaina Venäjän Zapad-joukkojen komentaja Venäjän valtiolliselle uutistoimisto Tassille.
Ukraina ei ollut vielä tiistai-iltapäivään mennessä kommentoinut Venäjän väitteitä Kupjanskin hallinnasta.
Kupjanskista on käyty kiivaita taisteluita viime kuukausina. Marraskuun lopussa Venäjä julisti vallanneensa kaupungin. Tämän jälkeen Ukraina kertoi vallanneensa osia kaupungista takaisin.
Venäjä miehitti Kupjanskin hyökkäyssotansa alkuvaiheessa 2022, mutta Ukraina valtasi kaupungin takaisin saman vuoden syksyllä.