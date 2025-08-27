Desmondista, 22, piti tulla kaikkien aikojen painavin NFL-pelaaja – nyt kävi kylmät

Desmond Watson oli matkalla amerikkalaisen jalkapallon NFL-sarjan painavimmaksi pelaajaksi, mutta toisin kävi. Nyt hänen seuransa Tampa Bay Buccaneers on antanut Watsonille potkut. Fox Sportsin toimittajan Greg Aumanin mukaan Watsonin olisi pitänyt pudottaa painoaan.

Tampa Bay teki keväällä kolmevuotisen sopimuksen Watsonin kanssa. 204 kiloa painava Watson rikkoisi NFL-debyytissään painavimman pelaajan ennätyksen kevyesti, sillä aiempi ennätys on 172 kiloa.

– Tämä on hieno tarina, mutta en halua sen olla minun juttuni. Haluan tulla tunnetuksi hyvänä pelaajana. Uskon, että se on kuitenkin mukavaa tehdä historiaa, Watson sanoi aiemmin.

Watsonin sopimus kuitenkin revittiin tiistaina. Syyksi kerrotaan se, että hän ei ollut täyttänyt Tampa Bayn asettamia terveydellisiä vaatimuksia. Tampa Bay voi vielä teoriassa ottaa Watsonin mukaan harjoitusryhmään, jos mikään muu seura ei tarjoa hänelle vakituista paikkaa.

– Buccaneers on purkanut sopimuksen tulokas Desmond Watsonin kanssa, joka on ollut koko harjoitusleirin ajan ollut ei jalkapalloon liittyvien vammojen listalla. Hänen piti pudottaa painoa. Joukkue olisi voinut pudottaa hänet reserveihin, mutta on päättänyt purkaa sopimuksen kokonaan. Häntä ei tulla laittamaan myöskään harjoitusryhmään mukaan, Auman kirjoitti X:ssä.