Demokraattien puoluekokous menetti kliimaksinsa, mutta se pyrkii silti haastavaan tehtävään

Demokraattipuolueen nelipäiväinen puoluekokous alkaa tänään Chicagossa Yhdysvalloissa. Perinteisesti kokouksessa valitaan virallisesti puolueen presidenttiehdokas. Tämän vuoden kokouksen agenda on erilainen, koska delegaatit kokoontuivat virtuaalisesti jo elokuun alussa valitsemaan Kamala Harrisin puolueen ehdokkaaksi.

Kokous ei saa tavanomaista huipennustaan

Kokouksen merkitys on silti suuri: republikaanit osoittivat olevansa yhtenäisempiä kuin koskaan heidän puoluekokouksessaan kuukausi sitten. Demokraattien täytyy yrittää vastata tähän. Se on haastavaa, koska Harris nousi ehdokkaaksi niin nopeasti.

Lisäksi Harrisin kampanja on nyt hyvässä nosteessa, hän on kirinyt Trumpia kannatuskyselyissä useissa tärkeissä osavaltioissa. Demokraattien tulee yrittää säilyttää tämä noste.

Abortti, ilmasto, demokratia

Aborttioikeuden turvaaminen jokaisessa osavaltioissa on demokraateille marraskuun vaalien tärkein teema.

Mikäli republikaanit voittavat vaalit, hankkeen tavoite on rekrytoida, kouluttaa ja sijoittaa konservatiivista henkilöstöä hallituksen avaintehtäviin sekä kehittää konservatiivisten periaatteiden mukaisia politiikkaa. Lisäksi hanke sisältää yksityiskohtaisen suunnitelman liittovaltion hallinnon uudelleenmuotoilusta.

Trump on kiistänyt hankkeen olemassaolon.

Kolme presidenttiä puhuu

Turvatoimia on valmisteltu Chicagossa jo kuukausia. Donald Trumpin salamurhayritys heinäkuussa on lisännyt poliittisten tapahtumien turvatoimia. Lisäksi puoluekokouksen ulkopuolelle odotetaan laajoja Gazan sodan vastaisia mielenosoituksia

Kokouksen jokaiselle päivälle on määrätty oma teemansa, kuten "Taistelu vapauksiemme puolesta" ja "Rohkea näkemys Amerikan tulevaisuudesta".

Historian havinaa on luvassa kolmen viimeisimmän demokraattipresidentin puheiden muodossa. Bill Clintonin , Barack Obaman ja nykyisen presidentti Bidenin on kaikkien määrä puhua ja korostaa tukeaan Harrisille ja varapresidenttiehdokas Walzille.

Bidenin onnistumiset

– Liian paljon vihaa, pelkoa ja kahtiajakoa. Tässä ja nyt annan teille sanani: jos luottamuksellanne ansaitsen presidenttiyden, kerään yhteen meistä parhaimmat, en huonoimmat. Tulen olemaan valon liittolainen, en pimeyden. Meidän, amerikkalaisten, on aika tulla jälleen yhteen.

Talous on puolestaan kahtiajakoinen asia, sillä vaikka Bidenin hallinto on onnistunut luomaan lisää työpaikkoja ja elvyttämään taloutta, on inflaatio edelleen Yhdysvalloissa paha ja elinkustannukset ovat korkealla.