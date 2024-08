Tämä tiedetään Kamala Harrisin ulkopolitiikasta – "Hän on korostanut inhimillistä puolta ja kärsimystä"

Harrisin ulkopolitiikasta tiedetään hyvin vähän

Israelin ja Kiinan suhteet ennallaan

Vaikka Harrisin ulkopoliittiset linjat ovat vielä epäselviä, hänen näkemyksistään Israelin ja Palestiinan suhteen on joitain viitteitä.

– Harrisin linja on ollut ehkä vähän humanitaarisempi. Hän on korostanut inhimillistä puolta ja kärsimystä, mitä Gazassa tällä hetkellä on, Ossa sanoo.