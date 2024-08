Kommentti: Kamala Harris tiesi mitä teki – varapresidenttivalinta tasoittaa tietä Valkoiseen taloon

Tim Walz on poliittisesti maltillinen, maanläheinen maanviljelijä. Täydellinen vastapaino liberaalille värilliselle naiselle.

Walz on kuitenkin ajanut myös konservatiivisia arvoja arvostavassa Minnesotan osavaltiossa kuvernöörinä läpi monta liberaalia uudistusta, kuten aborttioikeuden lakiin kirjaamisen.

Kamala Harrisin kampanja on lähtenyt käyntiin paremmin kuin moni osasi odottaa. Hän on kerännyt tuplamäärän rahaa Donald Trumpiin verrattuna ja tuoreimmissa kannatuskyselyissä Harris on noussut Trumpin rinnalle ja jopa ohi, maanlaajuisesti ja vaa’ankieliosavaltioissa.