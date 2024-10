Dallasin NHL-tähdet saapuivat Helsinkiin – suomalaiskolmikko juoni salaperäisen suunnitelman: "Toivotaan, että jengi tykkää"

– On hienoa viettää viikko täällä. Pelaajamme, varsinkin suomalaiset, ovat todella innoissaan. Heillä on muutamia juttuja suunniteltuna. Tänään menemme saunaan ja illalliselle. En tiedä, miten ne sopivat yhteen, mutta se nähdään, kolmatta kauttaan Dallasin päävalmentajana toimiva kanadalaisluotsi Pete DeBoer sanoi joukkueen päästyä asettumaan aloilleen.

– Suomalaispelaajamme ovat todella motivoituneita. Olemme jutelleet tästä siitä asti, kun näistä peleistä tiedotettiin. He ovat innoissaan ensinnäkin siitä, että saavat pelata perheidensä edessä, mutta yhtä lailla siitä, että saavat esitellä joukkuetovereille omaa kulttuuriaan. He ovat suunnitelleet tätä pitkään.

DeBoer myöntää suoraan, että vajaan viikon mittainen matka on sekä hupi- että pelireissu, mutta hän ei usko, että tämä aiheuttaa joukkueessa ongelmia.

– Meillä on kypsä porukka. Tämä ei ole nuori joukkue. On nuoriakin pelaajia, mutta kypsyyttä ja johtajuutta löytyy. Olemme voittaneet viime vuosina paljon pelejä. He tietävät, mihin pitää keskittyä.