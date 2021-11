Cristiano Ronaldo tulistui Lionel Messi -väitteestä – hyökkäsi Instagramissa rajusti toimittajaa vastaan

Messi on Ballon d'Or-ennätysmies, kun taas Ronaldo on tilaston kakkosena viidellä maailman parhaan pelaajan palkinnollaan. Kun Ronaldolla on ikää jo 36 vuotta, alkaa vaikuttaa utopistiselta, että hän pystyisi Messiä enää Ballon d'Oreissa peittoamaan.