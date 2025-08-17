Arsenalin huippuhankinta aivan yössä – Manchester United kaatui silti

Englannin Valioliigan avauskierroksen huippuottelussa Manchester United kohtasi Arsenalin. Vaikka United hallitsi ottelua, Arsenal otti 1–0-voiton laitapuolustaja Riccardo Calafiorin maalin avulla.

Calafiorin puskuosuma syntyi ottelun 13. minuutilla varsin kiistanalaisessa tilanteessa. Arsenalin ranskalaistoppari William Saliba näytti estävän Unitedin maalivahtia Altay Bayindriä kulmapotkun yhteydessä, mutta päätuomari Simon Hooper päätti silti hyväksyä osuman.

Tämän jälkeen United loi lukuisia paikkoja Arsenalin maalin tuntumaan. Esillä olivat muun muassa Unitedin kesän hankinnat Matheus Cunha ja Bryan Mbeumo.

Isännät eivät saaneet kuitenkaan kuparistaan rikki. Tämä tiesi sitä, että varsin nihkeästi pelannut Arsenal onnistui kuin onnistui ottamaan kauden avausvoittonsa.

Kuten United, myös Arsenal toi sunnuntain ottelussa uutta voimaa esille, kun sen kesän huippuhankinta Viktor Gyökeres avasi tykkimiesten hyökkäyksessä. Gyökeres siirtyi heinäkuun lopulla portugalialaisesta Sportingista Arsenaliin yli 70 miljoonan euron kaupassa.

27-vuotias ruotsalaiskärki oli vielä virallisessa debyytissään pahasti yössä. Gyökeres ei ampunut kertaakaan ottelun aikana, eikä hän luonut yhtään paikkaa. Hänet otettiin sisään 60. peliminuutilla.