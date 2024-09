Cristiano Ronaldo sivalsi vihamiestään – "Ei noin voi sanoa"

Ten Hag totesi heinäkuussa, että pitkän linjan menestysseura United on ”kaukana” mestaruustaisteluista.

– Hän (ten Hag) sanoi, etteivät he voi taistella Valioliigan tai Mestarien liigan voitosta. Jos olet Manchester Unitedin manageri, ei noin voi sanoa. Mentaliteetin pitää olla aivan toisenlainen. Sitä voi miettiä, että meillä ei ole ehkä riittävää potentiaalia voittamista varten, mutta ei sitä voi sanoa ääneen. Pitää vannoa, että yritämme, koska niin on vain pakko tehdä, Ronaldo mietti.

Unitedin edellinen Valioliigan mestaruus on yli kymmenen vuoden takaa kaudelta 2012–13. United eli Red Devils on voittanut Valioliigan historian aikana yhteensä 20 kertaa. Mestarien liigan voittoja sillä on kolme.