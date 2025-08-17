Valioliigassa kolme jättikauppaa

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Nottingham Forest käytti viikonloppuna arviolta noin 67,5 miljoonaa puntaa eli runsaat 78 miljoonaa euroa, kun se osti Omari Hutchinsonin Ipswichistä ja James McAteen Manchester Citystä.
BBC:n mukaan Forest maksoi Hutchinsonista 37,5 miljoonaa puntaa ja McAteesta 30 miljoonaa puntaa.
Laitahyökkääjänä ja hyökkäävänä keskikenttäpelaajana viihtyvä Hutchinson, 21, teki Forestin kanssa viiden vuoden sopimuksen. Myös keskikenttäpelaaja McAteen, 22, sopimus on viisivuotinen. Kumpikin kuului Englannin alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen, joka voitti kesällä Euroopan mestaruuden.
Myös Brentford oli viikonloppuna aktiivinen siirtomarkkinoilla, sillä se hankki laitahyökkääjä Dango Ouattaran Bournemouthista arviolta 42 miljoonalla punnalla eli noin 49 miljoonalla eurolla. Kyseessä on Brentfordin siirtoennätys.
Ouattaran, 23, sopimus on viisivuotinen, ja siinä on seuran optio yhdestä lisävuodesta.