Connor McDavid on aiheuttanut huolestuneisuutta Edmontonissa

NHL-jääkiekkoliigan suurimpiin tähtiin lukeutuva Connor McDavid on tuonut sydämentykytyksiä viime viikkoina Edmontonissa, sillä koko vuonna 2015 alkaneen NHL-uransa paikallista Oilersia edustanut McDavid ei ole tehnyt seuran kanssa jatkoa sopimukselleen.

McDavidin, 28, vuonna 2017 tekemä sopimus kattaa vielä tulevan kauden, mutta nimen raapustaminen jatkodiiliin on antanut odottaa jo heinäkuun alusta lähtien.

– Paljon polemiikkia on siitä, että Connor ei ole vielä allekirjoittanut (sopimusta) ja siitä, miksei ole. Me (Oilersin seurajohto) emme kuitenkaan ole hermona tilanteesta, Oilersin toimitusjohtaja ja kiekkotoimintojen päällikkö Jeff Jackson vakuutti tiistaina radiohaastattelussa NHL:n sivuston mukaan.

McDavid kommentoi aiemmin kesällä, että ei aio kiirehtiä asian kanssa. Hän myös vakuuttaa haluavansa "voittaa Edmontonissa".

– Connor on ollut "öljymies" kymmenen vuoden ajan. Hän on tehnyt paljon pelatessaan ja asuessaan Edmontonissa. Hän on tuonut julki tahtonsa voittaa, ja sen, kuinka tuo vaikuttaa hänen päätöksiinsä (jatkosta), Jackson pyöritteli.