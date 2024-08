Seurapomo Patrik Laineen tilanteesta: Ei ole kokenut mitään vastaavaa

Laine sai kesällä päätökseen NHL:n ja pelaajayhdistys NHLPA:n hoito-ohjelman, joka on tarkoitettu mielenterveysongelmista, peliriippuvuudesta tai muista ongelmista kärsiville pelaajille. Laineen ura on viime aikoina kulkenut rikkonaisesti, ja hän pyysi kesän alussa siirtoa muualle Columbuksesta.



– Minulla on ollut pelaajia, jotka pyytävät siirtoa. Joskus heidän kaupataan, joskus ei. En tunne Patrikia, en ollut täällä viime vuonna. Hän meni (hoito-) ohjelmaan ja hän on hyvin äänekkäästi ilmaissut, ettei halua olla täällä. Pukuhuoneessa oli meneillään kaikenlaista, eikä hän halua. Tilanteen tietäen on vaikeampi tuoda hänet takaisin, mutta vaikka sanonkin niin, se voi olla vaihtoehto.



Waddell kertoi, että jos pelaajakauppaa ei synny, Laine voi puheistaan huolimatta joutua palaamaan Columbukseen.