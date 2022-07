TSN: Jesse Puljujärven tilanteesta uutta tietoa, suomalaishyökkääjän NHL-siirron edessä haasteita – "Edmonton on turhautunut siitä"

– Tiedän, että Edmonton on turhautunut siitä, kuinka vähän kiinnostusta Jesse Puljujärveä kohtaan on. 3-4 seuraa on hieman näykkinyt Edmontonin syöttiä, Dreger kertoo TSN:n Pinty’s Overdrive -ohjelmassa.

On selvää, että Edmonton haluaa saada Puljujärvestä kunnollisen vastineen, mutta Dregerin tilanteen yliajattelu on turhaa, sillä kauppa hyödyttäisi molempia osapuolia.

– Luulen, että Edmonton on hieman huolissaan, että joutuvat myymään halvalla. He pelkäävät, että hän löytää muualla tavan olla vaikuttavampi kuin hän on ollut Edmontonissa. Eivät he voi murehtia tuota. Puljujärvi ei sovi Edmontoniin – ei ainakaan heidän kärkiketjuihinsa. Siirtykää eteenpäin, Dreger painottaa.