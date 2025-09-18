Jääkiekkoliiga NHL:n ykköstähden Connor McDavidin sopimustilanne on hiertänyt Edmontonissa viime viikot, sillä koko vuonna 2015 alkaneen NHL-uransa paikallista Oilersia edustanut McDavid ei ole tehnyt seuran kanssa jatkoa sopimukselleen.

Kolme kertaa NHL:n arvokkaimpana pelaajana palkitun McDavidin, 28, vuonna 2017 tekemä sopimus kattaa vielä tulevan kauden. Jatkon virallistamista on Edmontonissa odoteltu kuin kuuta nousevaa jo heinäkuun alusta lähtien.

McDavid kommentoi aiemmin kesällä, että ei aio kiirehtiä asian kanssa. Hän on myös vakuuttanut haluavansa voittaa Edmontonissa.

Oilersin seurajohto on puolestaan saanut vakuutella, ettei ole huolissaan tilanteesta. Viimeisimpänä asiaa vannotti seuran GM Stan Bowman.

– Lähden siitä, mitä Connor on sanonut. Eli hän ei halua mitään muuta kuin voittaa Edmontonissa. Luotan hänen sanaansa. Kun hän on valmis, hän on valmis, Bowman totesi NHL:n sivuilla Oilersin avatessa harjoitusleirinsä kohti tulevaa kautta.

– Tajuan kyllä, että tämä asia on ihan kaikkien mielen päällä. Median ja fanien, ja myös meidän (seurassa). Mutta olemme keskustelleet usein (McDavidin kanssa), ja hän on ollut hyvin johdonmukainen siinä, mitä on sanonut niin tiedotusvälineille kuin myös minulle. Jatketaan siitä.