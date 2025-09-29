NHL-seura Columbus Blue Jackets laittoi Mikael Pyyhtiän siirtolistalle.
Pyyhtiä teki vastikään jatkosopimuksen Columbuksen kanssa, mitä taustaa vasten seuran siirto oli yllättävä. Viime kaudella 23-vuotias suomalaishyökkääjä pelasi Blue Jacketsissa 47 NHL-ottelua tehopistein 4+3.
Mikäli yksikään toinen NHL-seura ei nappaa Pyyhtiää siirtolistalta, hänet lähetetään AHL-joukkue Cleveland Monstersiin. Pyyhtiä on pelannut kolmen edellisen kauden aikana Columbuksessa 66 ottelua tehoin 4+6.
Viime vuonna Pyyhtiä puki Leijonat-paidan päälleen MM-kisoissa, joissa hän pelasi kolme peliä.