Yllättävä NHL-diili! HIFK:n luottopeluri lähtee rapakon taakse

Jääskän, 26, sopimus on yksivuotinen ja kaksisuuntainen. Jääskä tienaa NHL:ssä pelatessaan 775 000 dollaria, eli 714 000 euroa. AHL-palkka on 82 500 dollaria (76 000 eur.). Allekirjoitusbonuksena Jääskä tienaa heti 69 000 euroa.

– Juha on kokenut hyökkääjä, joka tuo energiaa ja intensiteettiä jokaiseen vaihtoon. Hän on esiintynyt Suomessa tasaisesti, ja odotamme innolla, mihin hän pysyy Pohjois-Amerikassa, Hurricanesin seurapomo Don Waddell kommentoi .

Jääskä on ollut HIFK:n luottopelureita. HIFK-kasvatti on edustanut seuraa koko SM-liigauransa, yhteensä 310 ottelua. Tehopisteitä on syntynyt 51+91=142.