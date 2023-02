MPKK:n Paronen: Venäjä on onnistunut ydinasepelotteellaan, eikä ydinaseen käytön mahdollisuutta voida vieläkään sulkea pois

Länsi on kuluneiden viikkojen aikana vahvistanut aseapuaan Ukrainalle. Siitä yhtenä varteenotettavimpana esimerkkinä lienee päätös Leopard 2 -panssarivaunujen toimittamisesta Ukrainaan.

Samaan aikaan keskustelu Venäjän ydinasepelotteesta on ollut hiipumaan päin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen totesi vastikään , että Venäjän ydinpelotestrategia on epäonnistumassa, sillä ydinpelote ei sovellu käytettäväksi pakkokeinona pitkittyneessä valloitussodassa.

Kun liki vuoden kestänyttä sotaa kelataan taaksepäin, Venäjä on onnistunut ydinasepelotteellaan ainakin yhdessä asiassa: sen avulla Venäjä on onnistunut Parosen mukaan pitämään länsimaiset joukot poissa Ukrainasta.

Pelotteen lisäksi Parosen mukaan on edelleen pidettävä mielessä myös se mahdollisuus, että Venäjä todella turvautuisi ydinaseen käyttöön.

Ukraina kaipaa lisää aseita

Länsimaiden aseapu Ukrainalle on ollut liian hidasta, sanoo Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova STT:lle. Lähes samaan hengenvetoon Dibrova toivoo, että tästä eteenpäin aseapu on nopeaa, koska hänen mukaansa sodan ratkaiseva vaihe on käynnistymässä.