Venäjä julkaisi videon ohjuskokeesta – NYT: Herättää huolta Putinin tilanteesta: "Hän voi yrittää jotain, joka tuntuu järjenvastaiselta"

Sanomalehti The New York Times kuitenkin kirjoittaa , että ohjuskoe huolestuttaa presidentti Joe Bidenin hallintoa.

Putinin voimannäyttö huolettaa

The New York Timesille nimettömänä puhunut amerikkalaislähde sanoo, että Putin voi olla valmis menemään entistä pidemmälle, sillä Venäjä on onnistuttu sulkemaan kansainvälisestä järjestelmästä niin hyvin.