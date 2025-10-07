Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto on hankkinut salatun oikeudellisen lausunnon, jolla oikeutetaan tappavan voiman käyttö huumekartelleja ja huumeiden salakuljettajia vastaan.
CNN:n lähteiden mukaan oikeusministeriön lausunnossa todetaan, että presidentillä on oikeus hyväksyä tappavan voiman käyttö kartelleja vastaan, koska ne muodostavat välittömän uhan yhdysvaltalaisille. Lausuntoon liittyy salattu ja laaja lista kartelleista ja epäillyistä salakuljettajista.
CNN:n haastattelemien oikeusasiantuntijoiden mukaan huumesalakuljettajat nähdään lausunnon perusteella vihollistaistelijoina, joita voidaan tappaa ilman oikeusprosessia.
Viime kuukausina Yhdysvallat on tehnyt Karibianmerellä useita iskuja aluksiin, joita käytettiin väitetysti huumeiden salakuljetukseen.