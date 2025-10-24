Trumpin mukaan häntä tutkittiin aiemmin perusteettomasti.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kerrotaan harkitsevan jopa 230 miljoonan dollarin, eli noin 215 miljoonan euron korvausvaatimusta maan oikeusministeriöltä.

Trumpin mukaan virasto tutki häntä aiemmin perusteettomasti Venäjä-yhteyksistä ja salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja koskevissa tapauksissa. Asiasta uutisoi muun muassa CNN.

New York Timesin mukaan vaatimukset on jätetty liittovaltion vahingonkorvauslain nojalla hallinnollisina pyyntöinä. Tämä on ensimmäinen vaihe ennen mahdollista oikeusprosessia.

Trump ei kiistänyt väitteitä, mutta sanoi, että korvaukset "voisivat olla" jotain, mitä hän tavoittelisi. Hän lisäsi, että voisi lahjoittaa mahdolliset rahat hyväntekeväisyyteen.

Asia on herättänyt voimakasta arvostelua.

– Neljännesmiljardin dollarin maksamisesta presidentille juuri nyt on parhaimmillaankin huonoa ajoitusta, sanoi republikaanisenaattori Thom Tillis.

Demokraattien mukaan tapaus osoittaa Trumpin käyttävän hallintoa omien etujensa ajamiseen. Erityisesti oikeusministeriön riippumattomuus on herättänyt huolta, sillä asiaa käsittelee apulaisoikeusministeri , joka on Trumpin entinen asianajaja.