Venezuelan presidenttiä edustaa oikeudessa kokenut puolustusasianajaja.
Yhdysvaltain vangitsemaa Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa edustaa oikeudessa puolustusasianajaja Barry Pollack.
Kokenut Pollack on edustanut myös Wikileaks-tietovuotosivuston perustajaa Julian Assangea. Asiasta kertoo CNN.
Maduron vaimoa Cilia Floresia edustaa asianajaja Mark Donnelly. Venezuelan presidenttiparin edustuksesta kerrottiin julkisuuteen tänään sen jälkeen, kun he saapuivat oikeustalolle New Yorkissa.
Yhdysvallat kaappasi Maduron ja hänen vaimonsa Venezuelasta lauantain vastaisena yönä tehdyssä sotilaallisessa iskussa.