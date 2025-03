CIA:n analyytikko kertoo MTV:lle Venäjän ehdot tulitaukoon

Keskustiedustelupalvelun CIA:n entisen Venäjä-analyytikon George Beeben mukaan Donald Trumpin rauhansuunnitelmassa Venäjän valtaamat ukrainalaisalueet pysyvät Venäjällä, mutta Ukrainan EU-jäsenyys on mahdollinen.

George Beebe arvioi MTV Uutisille, että Venäjä hyväksyy tulitaukosopimuksen, jos ukrainalaisjoukot poistuvat Kurskin alueelta ja Ukrainan Nato-jäsenyys suljetaan pois.

– Tulitauko täytyy sitoa takauksiin, ettei Nato tule Ukrainaan eikä Ukraina tule Natoon, Beebe sanoo.

Beebe on republikaanitaustainen. Hän on toiminut CIA:n lisäksi muun muassa Yhdysvaltain varapresidentti Dick Cheneyn (republikaani) erikoisneuvonantajana.

Nykyisin Beebe toimii ajatushautomo Quincy Instituutissa johtavana asiantuntijana. Beeben mukaan EU-jäsenyys on Ukrainalle mahdollinen ja vertaa Ukrainan tulevaa asemaa Suomen takavuosiin.

– Paljon samankaltaisuuksia Suomen asemaan kylmän sodan aikana. Suomi oli sotilaallisesti neutraali. Tämä on Trumpin harkitsema kompromissi.

"Vahvin neuvottelukeino on lisätä Amerikan sotilaallista läsnäoloa Euroopassa"

Julkisissa kommenteissa enemmistö republikaaneista tukee presidentti Donald Trumpin neuvottelutaktiikkaa Ukrainan sodan lopettamiseksi. Osa konservatiiveista sanoo, että on vain realismia, että Ukrainan on tehtävä myönnytyksiä, sillä Venäjällä on kyky taistella pitkään.

– Venäjän valtaamat ukrainalaisalueet pysyvät sopimuksessa Venäjällä, mutta Ukrainan ei tarvitse virallisesti tunnustaa niitä osaksi Venäjää. Ukraina ei saa turvatakuita, mutta Ukraina voi saada lupauksia.

– Joukon avustuslupauksia, joilla tehdään Venäjän uudelleenhyökkäys hyvin epätodennäköiseksi. Mutta kyse ei ole Naton 5. artiklan tyyppisestä velvoitteesta.

Toisin kuin Trumpin julkisissa puheissa, Beebe uskoo että suljettujen ovien takana Yhdysvallat väläyttää venäläisille myös sotilaallisen läsnäolon lisäämistä Euroopassa, mikäli Venäjä ei suostu rauhaan.

– Vahvin neuvottelukeinomme on lisätä Amerikan sotilaallista läsnäoloa Euroopassa. En usko, että Trumpin hallinto haluaa toteuttaa sitä, mutta jos Venäjä ei ole suostuvainen kohtuulliseen rauhansopimukseen, niin silloin olemme pakotettuja siihen.