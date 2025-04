USA: Tämä tapahtuu, jos sota Ukrainassa ei lopu

Rauhansopimuksen aikaansaaminen ei ole varmaa, sanoo Yhdysvaltojen varapresidentti.

Ukraina ei ole voittamassa sotaa Venäjää vastaan.

Näin sanoo Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance maanantaina julkaistussa Charlie Kirk Show podcastissa.

– Mielestäni valtavirtamediassa elää outo ajatus siitä, että jos tämä vain jatkuu vielä muutaman vuoden, venäläiset romahtavat, ukrainalaiset saavat alueensa takaisin ja kaikki palaa ennalleen, Vance sanoo.

– Se ei kuitenkaan ole se todellisuus, jossa elämme. Jos tämä jatkuu muutaman vuoden, voivat yhteiskunnat romahtaa. Molempien valtioiden väestörakenne on painajaismainen, miljoonat ihmiset voivat kuolla ja on olemassa riski, että sota eskaloituu ydinsodaksi, hän jatkaa.

Myös Suomessa poliitikot pitkään toistivat, että Ukrainan täytyy voittaa Venäjän aloittama sota.

Länsimaita on kuitenkin kritisoitu siitä, etteivät ne ole antaneet tarpeeksi aseapua Ukrainalle, jotta tämä voisi aidosti voittaa Venäjän.

Runsaasti ase- ja tiedusteluapua Ukrainalle antanut Yhdysvallat on Donald Trumpin presidenttikaudella etsinyt neuvotteluratkaisua sotaan.

Yhdysvaltojen kärsivällisyys vaikuttaa olevan kuitenkin koetuksella. Esimerkiksi Valkoisen talon ulkoministeri Marco Rubio on todennut, että neuvotteluaikaa on jäljellä hyvin niukasti.

Jos osapuolet eivät lähenny, on Yhdysvallat uhannut lähteä välittäjän tehtävästä.

Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance 23. huhtikuuta.AFP / Lehtikuva

Vancen mukaan neuvotteluissa kyllä edistytään, mutta selviönä hän ei neuvottelutulosta pidä. Podcastissa varapresidentti totesi, ettei voi sanoa "sadan prosentin varmuudella", että sopimus Venäjän ja Ukrainan välillä syntyy.

Neuvotteluissa on kuitenkin edistytty kolmen kuukauden aikana enemmän kuin edellisen kolmen vuoden aikana, Vance väittää. Vance sanookin olevansa nyt optimistisempi kuin aikaisemmin rauhan aikaansaamisen suhteen.

Vancen mukaan sekä Venäjällä että Ukrainalla on valmiina neuvottelutulos, jonka he hyväksyvät. Ongelma on, etteivät Moskovan ja Kiovan rauhansopimukset vastaa toisiaan.

– Joskus sitä on äärimmäisen turhautunut ukrainalaisiin, joskus venäläisiin, Vance muotoili podcastissa.

14:57 Trump uhkaa vetäytyä neuvotteluista – miten käy Ukrainan?

ISW: Tätä Putinin tulitauko tarkoittaa

Ukraina on painottanut olevansa valmis 30 päivän täydelliseen tulitaukoon, jotta neuvottelut Venäjän kanssa voitaisiin toden teolla aloittaa. Venäjä kieltäytyi aikaisemmin Yhdysvaltojen ehdottomasta tulitauosta.

Venäjä väittää olevansa valmis keskustelemaan Ukrainan kanssa ilman "ennakkoehtoja".

Käytännössä Kremlin merkittävä ennakkoehto on, että mahdollisen rauhansopimuksen pitää käsitellä sodan "juurisyitä", joilla Venäjä viittaa muun muassa Euroopan turvallisuusarkkitehtuuriin ja Ukrainan haluamaan Nato-jäsenyyteen.

Maanantaina Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti tulitauon 9. toukokuuta vietettävän voitonpäivän kunniaksi. Venäjä juhlii tuolloin toisessa maailmansodassa saavutettua voittoa Natsi-Saksasta.

Ukraina ja Venäjä ovat syyttäneet toisiaan sekä energiakohteita koskevan tulitauon että pääsiäistulitauon rikkomisesta.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Venäjä ei vaikuta olevan halukas millään tavalla valvomaan tulitaukoa, koska se hyötyy "epämääräisten ja epäselvien" tulitaukojen aseistamisesta.

Aseistaminen tarkoittaa tässä tapauksessa käytännössä sitä, että Venäjä voi väittää Ukrainan rikkovan tulitaukoa. Tämän väitteen avulla Kreml jälleen kerran toteaa, ettei Ukraina todellisuudessa halua rauhaa.

ISW:n arvio onkin, että Venäjä pitää todellisia tulitaukoneuvotteluja "panttivankina" saadakseen kiristettyä lisää myönnytyksiä. Yhdysvaltoja on muissa länsimaissa kritisoitu siitä, että se on jo tehnyt Venäjälle sarjan myönnytyksiä.