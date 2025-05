Christina Applegate menetti äskettäin isänsä – itku tuli vasta viikko kuoleman jälkeen

Näyttelijä Christina Applegaten isä Robert Applegate kuoli noin viikko sitten.

MS-taudin kanssa elävä näyttelijä Christina Applegate suree isänsä Robert Applegaten kuolemaa.

Christinan ja Jamie Lynn Siglerin MeSsy-podcastin 29. huhtikuuta ilmestyneessä jaksossa Christinan tunteet nousivat pintaan, kun hän paljasti vieraallensa näyttelijä Joanna Garcíalle menettäneensä juuri isänsä.

– Isäni menehtyi juuri viikko sitten. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen oikeasti itkenyt. Luulen, että en tavallaan sallinut itselleni sitä vielä. Liian kiireinen tämän kanssa, liian kiireinen tuon kanssa, Christina kertoi tunteellisena.

Näyttelijä kertoi perheensä tienneen, että hänen isänsä tulisi kuolemaan ja hyvästit oli jätetty. Christina pohti podcastissa, antoiko se hänelle tekosyyn olla tuntematta.

Myöhemmin podcastissa Christina kertoi lapsuudestaan. Hän ei ole kasvanut isänsä kanssa, sillä hänen vanhempansa erosivat, kun Christina oli viiden kuukauden ikäinen. Isä on kuitenkin ollut näyttelijän elämässä läsnä.

Christina korosti, että isänsä ansiosta hänellä on kaksi sisarusta ja uskomaton äitipuoli.

Christina on Robert ja Nancy Priddyn ainoa lapsi, ja he olivat naimisissa vuosina 1970–1979.

Näyttelijä esiintyi yhdessä isänsä kanssa Who Do You Think You Are? -ohjelman jaksossa vuonna 2013, joka on muunnelma ohjelman alkuperäisestä brittiversiosta. Ohjelma tunnetaan Suomessa nimellä Sukuni salat.

Christina kertoi MS-taudistaan elokuussa 2021 ja sanoi saaneensa diagnoosin muutamaa kuukautta aiemmin.

Tämän jälkeen hän on esiintynyt julkisuudessa vain harvakseltaan. Marraskuussa 2022 näyttelijä sai oman tähden Hollywoodin Walk of Famelle.

Christina on tunnettu muun muassa roolistaan draamasarjassa Dead to Me.

Lähde: People