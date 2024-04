Näyttelijä Christina Applegate nautti tietämättään ulostetta – sai inhottavia oireita

– Aion olla nyt ällöttävä. Heräsin kolmelta aamuyöllä lammikkoon, jossa oli paskaa. En tiennyt, että se tapahtui, ja se, että on MS-tauti, kello on kolme aamuyöllä ja joudut vaihtamaan lakanat ei ole hauskaa, Applegate kertoi.

Näyttelijän mukaan terveydellinen koettelemus alkoi muutama viikko sitten, kun joku hänen läheisistään toi kotiin koronaviruksen, minkä seurauksena hän sai viruksen ensimmäistä kertaa. Koska hänen immuunijärjestelmänsä on jo heikentynyt MS-taudin vuoksi, Applegate sai vakavampia oireita, kuten rintatulehduksen ja hänen sykkeensä kiihtyi.

– Se on sitä, kun nautit jonkun toisen henkilön ulostetta ruoasta. Jonkun toisen kakka meni suuhuni ja söin sitä, Applegate selvensi.

Hän uskoo saaneensa viruksen syötyään salaattia ravintolasta, joka on sulkemassa ovensa muusta syystä.

Applegatella diagnosoitiin MS-tauti vuonna 2021. Sen jälkeen häntä on nähty julkisuudessa vain harvakseltaan. Marraskuussa 2022 hän sai oman tähden Hollywoodin Walk of Famelle.

Applegate on tuttu muun muassa Dead to Me -sarjasta.