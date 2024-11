Cardi B raivostui, Quentin Tarantino julisti Amerikan kuolleen – näin yhdysvaltalaisjulkkikset kommentoivat vaalitulosta

Moni yhdysvaltalainen julkisuudenhenkilö on kommentoinut sosiaalisessa mediassa presidentinvaalien tulosta. New York Postin mukaan esimerkiksi räppäri Cardi B , joka kannatti Harrisia, ei säästellyt sanojaan keskiviikkona pitämässään Instagram-livelähetyksessä.

– Monissa kaupoissa, jotka myyvät kauniita, mutta särkyviä esineitä, on kyltti, jossa lukee "Kaunista katsella, ilahduttavaa pidellä, mutta kun kerran rikot sen, on se myyty". Samaa voi sanoa demokratiasta, King kirjoittaa.

– Usko tai älä, veli, olemme enemmän samanlaisia ​​kuin erilaisia. Tämä vaalikausi osoitti, kuinka paljon me kaikki välitämme siitä, mihin tämä maa on menossa. Nyt, kun äänestys on ohi, muistakaamme – ei ole väliä oletko demokraatti vai republikaani, olemme kaikki todellisia amerikkalaisia. On aika kokoontua yhteen, keskustella naapureiden kanssa ja keskittyä siihen, mikä meitä yhdistää. Me kaikki rakastamme tätä maata ja pyrimme rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Rakastan teitä kaikkia, Hogan kirjoittaa julkaisussaan.