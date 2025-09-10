Urheilu
Christian Heljanko poissa Tapparan kokoonpanosta

2:29imgSupertähti Christian Heljanko palaa SM-liigaan – Tapparan arvo valkeni ulkomailla: "Ehkä se tuli vähän silmille".
Julkaistu 10.09.2025 12:16
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Tappara lähtee SM-liigakauden avausotteluunsa ilman tähtimaalivahtiaan Christian Heljankoa.

Heljankoa ei ole nimetty lainkaan keskiviikkona Raumalla Lukkoa vastaan pelattavan ottelun kokoonpanoon.

Lue myös: Karu totuus iski Christian Heljangon silmille – Tapparaan palannut tähtivahti myöntää: "Poikkean tässä kohdin valtavirrasta"

Tapparan maalilla aloittaa Juha Metsola. Kakkosvahdiksi on nostettu liettualaisvahti Faustas Nauseda.

Tamperelaiset lähtevät otteluun pitkälti harjoituskauden lopun kokoonpanossaan. Lukolta puuttuu kauden avauksesta ruotsalaishyökkääjä Ponthus Westerholm.

Lukon maalilla torjuu 12 vuoden jälkeen SM-liigakaukaloihin palaava Antti Raanta.

Lue myös: Isot satsaukset SM-liigakauteen: Kärkipakki pitkään sivussa

