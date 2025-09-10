Christian Heljanko poissa Tapparan kokoonpanosta

Tappara lähtee SM-liigakauden avausotteluunsa ilman tähtimaalivahtiaan Christian Heljankoa.
Heljankoa ei ole nimetty lainkaan keskiviikkona Raumalla Lukkoa vastaan pelattavan ottelun kokoonpanoon.
Tapparan maalilla aloittaa Juha Metsola. Kakkosvahdiksi on nostettu liettualaisvahti Faustas Nauseda.
Tamperelaiset lähtevät otteluun pitkälti harjoituskauden lopun kokoonpanossaan. Lukolta puuttuu kauden avauksesta ruotsalaishyökkääjä Ponthus Westerholm.
Lukon maalilla torjuu 12 vuoden jälkeen SM-liigakaukaloihin palaava Antti Raanta.