Tapparan tähtivahti Christian Heljanko vaikuttaisi olevan pelikunnossa perjantai-illan KalPa-ottelussa.

Kuluvaksi kaudeksi Tapparaan palannut Heljanko on ollut sivussa SM-liigakauden ensimmäisistä peleistä.

MTV Urheilu tiedusteli tähtitorjujan tilannetta Tapparan general managerilta Janne Vuoriselta keskiviikkona. Tuolloin Vuorinen totesi, että Heljangon tilannetta seurataan päivä kerrallaan.

Torstaina alkuillasta Tappara julkaisi tamperelaisfaneja miellyttävän viestin. Pukukopissa poseeraava Heljanko ilmoittaa julkaisun yhteydessä olevansa paikalla perjantaina, kun Tappara isännöi KalPaa.

– Nähdään huomenna kotiavauksessa, Heljangon terveiset kuuluvat.

28-vuotias Heljanko on kolminkertainen SM-kultamitalisti. Hänet on valittu kolmeen otteeseen sarjan parhaaksi kassariksi. Viime kaudella Heljanko piipahti SHL:ssä ja Saksan DEL-liigassa.

Tappara on aloittanut SM-liigakautensa kolmella vierasvoitolla. Tänään se isännöi hallitsevaa Suomen mestaria KalPaa klo 19.30 alkaen.

Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole varmaa, onko Heljanko joukkueen aloittava maalivahti illan kamppailussa. Ensimmäiset kolme ottelua Tappara-maalia vartioinut Juha Metsola on avannut sesongin mainiosti. Hän on ottanut kiekkoa kiinni 92-prosenttisesti ja poistunut kaukalosta muun joukkueen tavoin joka kerta voittajana.