Christian Heljangon maagisuus heijastuu yllättävällä tavalla Tapparaan

Tapparan veräjänvartija Christian Heljanko on ollut niin kovassa vireessä, että kirvesrintojen apuvalmentaja Juha Juujärvi nostaa esiin erilaisen vaikuttavan seikan.

Hän puhuu siitä, miten Heljangon maagisuus on vaikuttanut Tapparan viimeistelypuoleen.

– Jos tietää, että maalivahti pystyy torjumaan hyvin ja joukkue osaa puolustaa vahvasti, niin silloin ei ole hirveän kiire tehdä tarvittavia maaleja. Jos taas puolustamisessa ja maalivahtipelissä on pientäkään epävarmuutta ilmoilla, niin silloin se herkästi näkyy pienenä hosumisena viimeistelypuolella, Juujärvi miettii MTV Urheilulle.

Heljanko on kopannut kiekkoja kevään 11 pudotuspelissä torjuntaprosentilla 93,46. Mukaan on mahtunut kaksi nollapeliä.

Tappara-kapteeni Otto Rauhala avaa, miten kirvesrintojen täysin muuttunutta pelitapaa on hiottu kauden aikana

– Tuntuu siltä, että jos vaikka jonkun mielestä joku helppo maali menee tai jos on vähän heikompi peli alla, niin silloin on selvää, että seuraavassa pelissä luukut ovat kiinni. Tuo on todella hieno ominaisuus hänessä, Rauhala kehuu Heljankoa.