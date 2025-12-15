Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

– Äänestäjien viesti on vahva ja selvä, Jara kirjoitti.

Vasemmiston Jara myönsi tappionsa viestipalvelu X:ssä pian alustavien tulosten julkistamisen jälkeen. Hän kertoi lisäksi onnitelleensa vastaehdokastaan Kastia.

Chilen presidentiksi valittu Jose Antonio Kast piti puheen vaalivoittonsa jälkeen Santiagossa 14. joulukuuta 2025.

Chilen presidentiksi valittu Jose Antonio Kast piti puheen vaalivoittonsa jälkeen Santiagossa 14. joulukuuta 2025. AFP / Lehtikuva

"Voimme vapautua sosialismin ikeestä"

– Yksi uusi askel on otettu alueellamme elämän, vapauden ja yksityisomaisuuden puolustamisessa.

– Olen varma, että tulemme työskentelemään yhdessä sen eteen, että Amerikka omaksuisi vapauden periaatteet ja voimme vapautua 2000-luvun sosialismin sortavasta ikeestä...!!!

– Yhdysvallat odottaa innolla yhteistyötä hänen hallintonsa kanssa alueellisen turvallisuuden vahvistamiseksi ja kauppasuhteidemme elvyttämiseksi, Rubio kirjoitti.

Vasemmistokoalitiota johtava Jara sai ensimmäisellä kierroksella hieman enemmän ääniä kuin Kast, mutta Kast oli silti selvä ennakkosuosikki toisella kierroksella.

Kast ylsi toiselle kierrokselle myös neljä vuotta sitten. Tuolloin hän hävisi vasemmiston Gabriel Boricille . Chilessä istuva presidentti ei perustuslain mukaan voi pyrkiä toiselle perättäiselle kaudelle.

Rikollisuus kärkiteemana

Vaalikampanjaa hallitsivat huolet turvallisuudesta ja maahanmuutosta. Chile on perinteisesti ollut Latinalaisen Amerikan vauraimpia ja turvallisimpia maita, mutta kymmenen viime vuoden aikana rikollisuus on lisääntynyt tuntuvasti.

Oikeisto on vaatinut toimia maahanmuuton kitkemiseksi ja laittomasti maassa olevien siirtolaisten karkottamiseksi. Kast teki turvallisuudesta kampanjansa kärkiteeman ja lupasi karkottaa paperittomia maahanmuuttajia, rakentaa muurin Bolivian rajalle, antaa poliisille lisää voimankäyttövaltuuksia ja lähettää armeijan rikollisuuden riivaamille alueille.