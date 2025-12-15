Chilen presidentiksi oikean äärilaidan ehdokas Kast
Chilen presidentiksi valittu Jose Antonio Kast piti puheen vaalivoittonsa jälkeen Santiagossa 14. joulukuuta 2025.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 15.12.2025 05:58
MTV UUTISET – STT
Chilessä nousee valtaan uusi, äärikonservatiivina tunnettu presidentti.
Chilessä äänestäjät valitsivat sunnuntaina maan oikeistolaisimman presidentin sitten diktatuurin kukistumisen, kun oikeiston äärilaidan ehdokas Jose Antonio Kast otti presidentinvaalien toisella kierroksella selvän voiton.
Kun äänistä oli laskettu yli 98 prosenttia, Kastilla oli lähes 20 prosenttiyksikön etumatka vastustajaansa, kommunisti Jeannette Jaraan. Kast sai vaaleissa liki 60 prosentin kannatuksen, kun Jaraa äänesti hieman yli 40 prosenttia äänioikeutetuista.
Jeannette Cara jäi kauas presidentinvaalivoitosta. Kuvassa Cara Santiagossa 14. joulukuuta.AFP / Lehtikuva
"Voimme vapautua sosialismin ikeestä"
Argentiinan presidentti, oikeistopopulisti Javier Mileihehkutti Kastin voittoa X:ssä.
– Yksi uusi askel on otettu alueellamme elämän, vapauden ja yksityisomaisuuden puolustamisessa.
– Olen varma, että tulemme työskentelemään yhdessä sen eteen, että Amerikka omaksuisi vapauden periaatteet ja voimme vapautua 2000-luvun sosialismin sortavasta ikeestä...!!!
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio niin ikään onnitteli Kastia X:ssä.
– Yhdysvallat odottaa innolla yhteistyötä hänen hallintonsa kanssa alueellisen turvallisuuden vahvistamiseksi ja kauppasuhteidemme elvyttämiseksi, Rubio kirjoitti.
Kastin kannattajat iloitsivat ääntenlaskennassa Santiagoss 14. joulukuuta.AFP / Lehtikuva
Vasemmistokoalitiota johtava Jara sai ensimmäisellä kierroksella hieman enemmän ääniä kuin Kast, mutta Kast oli silti selvä ennakkosuosikki toisella kierroksella.
Kast ylsi toiselle kierrokselle myös neljä vuotta sitten. Tuolloin hän hävisi vasemmiston Gabriel Boricille. Chilessä istuva presidentti ei perustuslain mukaan voi pyrkiä toiselle perättäiselle kaudelle.
Rikollisuus kärkiteemana
Vaalikampanjaa hallitsivat huolet turvallisuudesta ja maahanmuutosta. Chile on perinteisesti ollut Latinalaisen Amerikan vauraimpia ja turvallisimpia maita, mutta kymmenen viime vuoden aikana rikollisuus on lisääntynyt tuntuvasti.
Oikeisto on vaatinut toimia maahanmuuton kitkemiseksi ja laittomasti maassa olevien siirtolaisten karkottamiseksi. Kast teki turvallisuudesta kampanjansa kärkiteeman ja lupasi karkottaa paperittomia maahanmuuttajia, rakentaa muurin Bolivian rajalle, antaa poliisille lisää voimankäyttövaltuuksia ja lähettää armeijan rikollisuuden riivaamille alueille.
Kast tunnetaan äärikonservatiivina, joka muun muassa vastustaa aborttia raiskaustapauksissa, jälkiehkäisypillerin käyttöä, avioeroa, samaa sukupuolta olevien avioliittoa ja eutanasiaa.
Kast on puolustanut Chilen edesmennyttä diktaattoria Augusto Pinochetia. Pinochetin ollessa vallassa vuosina 1973–1990 noin 3 000 ihmistä kuoli tai katosi poliittisista syistä.