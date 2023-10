Ennakkosuosikki Argentiinan presidentiksi sallisi elinkaupan ja esiintyy vaalitilaisuuksissa moottorisahan kanssa rock-tähden karismalla

Tunnetaan hiustyylistään, sallisi elinkaupan ja kieltäisi abortin

Oikeistolaista La Libertad Avanza -liittoumaa johtava Milei on kuvaillut itseään anarkokapitalistiksi ja kertonut haluavansa muun muassa dollarisoida Argentiinan talouden, sulkea lukuisia ministeriöitä ja maan keskuspankin, sallia elinkaupan ja kieltää abortin. Hän on myös kertonut pitävänsä ilmastonmuutosta valheena. Vaalitilaisuuksissa moottorisahan kanssa esiintynyt Milei tunnetaan uniikista hiustyylistään, ja hänellä on katsottu olevan rocktähden karismaa, joka on vedonnut kansalaisiin. Mileissä vetoavat argentiinalaisiin eritoten rajut lupaukset muutoksesta, sillä valtaosa kansasta on kyllästynyt maan nykyjohtoon. Hän on luonut vanhasta valtaeliitistä kuvan korruptoituneena mafiana, ja Mileitä onkin verrattu muiden maiden populistipoliitikoihin. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että toteutuessaan Milein talousohjelmat ajaisivat Argentiinan talouden vielä nykyistäkin kurjempaan jamaan.

Toinen kierros häämöttää

Milei on ollut viime aikojen kannatuskyselyissä kärjessä, mutta hänen kannoillaan on nykyinen valtiovarainministeri, peronistista Union por la Patriaa edustava Sergio Massa.



Vaikka nykyhallitus on hyvin epäsuosittu, Massa on vaalien alla pyrkinyt nostamaan kannatustaan tukipaketeilla ja verohelpotuksilla.



Kolmas pääehdokas on konservatiivisen Juntos por el Cambion Patricia Bullrich, joka toimi edellisessä hallituksessa turvallisuusministerinä. Hän on luvannut reippaita menoleikkauksia ja kaksoisvaluuttajärjestelmää, jossa sekä peso että dollari toimisivat maksuvälineinä.



Vaaleissa tulee mielipidemittausten perusteella todennäköisesti toinen kierros, joka pidettäisiin 19. marraskuuta. Tullakseen valituksi suoraan ensimmäisellä kierroksella ehdokkaan pitää saada joko 45 prosenttia äänistä tai 40 prosenttia niin, että ero seuraavaksi suosituimpaan ehdokkaaseen on vähintään 10 prosenttiyksikköä. Luultavasti kukaan ehdokkaista ei yllä näihin lukemiin.



Äänestys päättyy tänään puoliltaöin Suomen aikaa. Tulosennusteita ei saa Argentiinassa julkaista heti, vaan ensimmäinen mahdollinen hetki julkaista niitä on ensi yönä kello 3 Suomen aikaa.



Argentiinan presidenttinä on vuodesta 2019 toiminut peronistinen Alberto Fernandez ei tavoittele vaaleissa jatkokautta.