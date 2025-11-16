Mielipidemittauksia johtaa kommunisti Jeannette Jara. Niukasti hänen takanaan on oikean äärilaidan ehdokas Jose Antonio Kast.
Chilessä äänestetään tänään presidentinvaaleissa ja parlamenttivaaleissa.
Vaalien alla Chilessä on keskusteltu ennen kaikkea maan turvallisuustilanteesta, joka on synkentynyt jyrkästi kymmenen viime vuoden aikana.
Lisääntyneestä rikollisuudesta on syytetty rikollisjärjestöjä, joiden katsotaan ilmaantuneen Chileen voimistuneen maahanmuuton seurauksena.
Vaalikampanjoissa etenkin kovan linjan oikeistoehdokkaat Jose Antonio Kast ja Johannes Kaiser ovat esittäneet Chileen sovellettavaksi El Salvadorin johtajan Nayib Bukelen mallia.
Bukele on ajanut maassa toimivat rikollisjengit ahtaalle ja vanginnut kymmeniätuhansia epäiltyjä jengiläisiä ilman oikeudenkäyntiä huippueristettyyn megavankilaan.
Presidentinvaaleissa mielipidemittauksia johtaa vasemmiston pääehdokas, kommunisti Jeannette Jara.
Jara on ollut monen nykypresidentti Gabriel Boricin tekemän uudistuksen takana.