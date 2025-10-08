Maailman kuivin paikka on nyt kukkien täyttämä.
Maailman kuivimpana paikkana tunnettu Atacaman aavikko muuttui hetkessä valtavaksi kukkakedoksi, kun yllättävä sade kasteli aavikon kauttaaltaan.
Poikkeuksellinen näky on saanut alueelle turistiryntäyksen. Nyt aavikkoa koristavat purppuran ja valkoisen väriset erilaiset kasvit, joita on arvioitu olevan peräti 200 erilaista.
Tyynenmeren rannikolla Perun ja Chilen alueilla sijaitseva autiomaa on paikka, jossa sataa äärimmäisen harvoin. Aavikolla on alueita, joissa ei ole tiedettävästi satanut satoihin vuosiin.
Uutiskanava Reuters kertoo, että tutkijat ovat nyt äärimmäisen kiinnostuneita alueella kukkivasta pienestä ja sitkeästä kasvilajista, joka onnistuu selviytymään äärimmäisen kuivissa olosuhteissa.
Paikallisittain pata de guanaco -nimeä kantavalta purppuranväriseltä kukalta voi löytyä ominaisuuksia maailmassa, jossa kuivuudesta tulee yhä tavanomaisempi ilmiö.
– Tarvitsemme kasveja, jotka pystyvät sietämään kuivuuden, kertoo Ariel Orellana Santiagon yliopiston kasvibioteknologiakeskuksesta.
Tutkijoiden tavoitteena on tutkia ja mahdollisesti siirtää tulevaisuudessa kuivuudenkestäviä ominaisuuksia muihin viljelykasveihin.
Chile on yksi eniten kuivuudesta kärisivästä maista koko maailmassa. Ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus voi olla kohtalokas ongelma maalle, jossa valmistetaan valtavasti viiniä sekä kasvatetaan hedelmiä ja karjataloutta.