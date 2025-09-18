Chelsean toiminta pelaajamarkkinoilla kummastuttaa MTV Urheilun asiantuntijoita Mika Väyrystä ja Antti Niemeä.

Vuonna 2022 tapahtuneen omistajanvaihdoksen jälkeen brittijätti Chelseassa on törsätty rahaa satojen miljoonien edestä. Ovi on käynyt tiuhaan ja pelaajaliikenne on ollut jopa poikkeuksellisenkin vilkasta.

Chelsea on haalinut riveihinsä todella paljon sopimuspelaajia – tällä hetkellä Chelsean verkkosivujen mukaan joukkueen rosterista löytyy peräti 30 pelaajaa.

– Siellä on edelleen aivan järkyttävä määrä pelaajia edustusjoukkueen kirjoilla. Miettikää, miten vaikeaa se on valmentajalle. Sinulla on niin paljon pelaajia, että miten pidän tyytyväisenä tämän ryhmän, Väyrynen kummastelee.

Antti Niemi on Väyrysen kanssa samoilla linjoilla.

– Kun katsoo tuota muutaman vuoden takaista pelaajaliikennettä, niin kyllä mulla tuli sellainen olo, että mikä järki tässä on. Miten tästä voi rakentaa jotain stabiilia ja yhtenäistä?

Mihin suuntaan Chelsea on uusien omistajiensa kanssa menossa? Katso kattava keskustelu kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.