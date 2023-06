Valioliigan tähtipelaajan jättisiirto vahvistui – uusi seura jätti keskeisen asian kertomatta

Hyökkäävä keskikenttäpelaaja Havertz on pelannut Saksan miesten maajoukkueessa 37 ottelua, joissa hän on tehnyt 13 maalia. Muun muassa BBC:n ja Guardianin mukaan Havertzin siirtosumma on peräti 65 miljoonaa puntaa eli yli 75 miljoonaa euroa.