Cheerleading kipusi suomalaistyttöjen lempiharrastusten joukkoon – suosio kasvaa jälleen koronanotkahduksen jälkeen

Akrobaattisen kilpaurheilulajin cheerleadingin suosio on noussut Suomessa merkittävästi 2000-luvulla. Lajia harrastaa jo noin 13 000 suomalaista.

– Cheerleadingin suosionnousua selittää moni asia. Laji on tullut suomalaisille tutummaksi, harrastusmahdollisuudet ovat laajentuneet ympäri Suomen ja on tullut monipuolisesti ryhmiä kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille. Myös Suomen huikea kilpaurheilumenestys lajissa on varmasti vaikuttanut lajin tunnettuuteen suuren medianäkyvyyden kautta, Sirkka sanoo.