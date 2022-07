George Floydin surmanneelle poliisille toinen yli 20 vuoden tuomio

Yhdysvaltain liittovaltion tuomari on antanut George Floydin surmasta tuomitulle poliisille Derek Chauvinille uuden, yli 20 vuoden tuomion. Tuomio on 245 kuukautta sen jälkeen kun siitä vähennettiin Chauvinin jo suorittama aika. Liittovaltion tuomio tuli virallisesti Floydin kansalaisoikeuksien loukkaamisesta.

Chauvin on valittanut osavaltion tuomioistuimessa saaduista tuomioistaan. Liittovaltion antama tuomio varmistaa kuitenkin sen, että kävi valituksessa miten kävi, hän istuu vankilassa yli 20 vuotta.

Entinen poliisi voi nyt suorittaa tuomionsa liittovaltion vankilassa eikä Minnesotan osavaltion vankilassa, missä hän on ollut eristyssellissä tähän asti.

Myös kolme muuta poliisia oikeudessa Floydin surmasta

Chauvinin lisäksi myös kolme muuta paikalla ollutta poliisia on saanut syytteitä. Heidät on tuomittu taposta liittovaltion oikeudessa. Yksi heistä on jo tuomittu myös osavaltion oikeudessa ja kahden muun tapposyytettä puidaan ensi lokakuussa.