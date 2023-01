Katso huikea video: Ihmisrobotti kykenee uskomattomiin temppuihin

Lopuksi robotti heittää vielä tyylikkään kierrevoltin. Parkour-taidot tosin eivät ole uutta yhtiötä seuranneille, sillä niitä on esitelty jo aiemmilla videoilla. Boston Dynamics tosin huomauttaa, että videolla nähty voltti on paljon haastavampi kuin aiemmin esitellyt temput.

Atlaksella on Tech Crunchin mukaan kaksisormiset, pihtejä muistuttavat kädet. Toinen sormista liikkuu puristaen otteessa pidettävää esinettä kiinteää vastapuolta vasten. Robotti on tehty nostamaan painavia kohteita ja sitä esiteltiinkin esimerkiksi Super Bowl -ottelun mainoksessa, jossa se nosti tynnyrin ilmaan.

Atlasta kehitetään tutkimuskäyttöön eikä robotteja voi ostaa. Se on yksi maailman harvoista ihmisen liikkeitä jäljittelevistä roboteista. Nasalla on Robonaut-niminen robotti, joka pystyy tarttumaan esineisiin. Lisäksi Tesla on esitellyt suunnitelman Tesla Bot -nimiselle humanoidirobotille, mutta toistaiseksi se on vielä suunnittelupöydällä.