Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu hyväksyi drooni-iskut Gazaan suunnanneeseen laivasaattueeseen Tunisiassa viime kuussa, kertovat yhdysvaltalaisen uutiskanava CBS Newsin lähteet.
Saattueessa matkusti muun muassa ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg.
Kanavan kahden yhdysvaltalaisen tiedustelulähteen mukaan syyskuun 8:nnen ja 9. päivän iskuissa Israel lähetti drooneja sukellusveneestä ja pudotti palopommeja kahteen alukseen, jotka olivat satamassa Tunisiassa.
CBS huomauttaa, että kansainvälisen oikeuden mukaan palopommien käyttö siviilikohteita vastaan on kaikissa olosuhteissa kielletty.