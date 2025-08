Yleisurheilutähdet laitetaan sukupuolitestiin – nyt puhuu Kajsa Bergqvist: "Se on sama asia kuin..."

Kansainvälinen yleisurheilulitto World Athletics (WA) tiedotti aiemmin, että ensimmäistä kertaa lähemmäs 30 vuoteen MM-kilpailuissa nähdään naisilla pakolliset sukupuolitestit. Ruotsin yleisurheiludelegaatio on ottanut päätöksen ilolla vastaan.

LUE MYÖS: Naisyleisurheilijat pakotetaan sukupuolitestiin

World Athleticsin tekemä päätös on saanut vaihtelevia reaktioita. Joidenkin mielestä testit loukkaavat yksityisyyttä ja ettei niiden tarkkuutta voida taata. Toiset taas kannattavat testejä ja pitävät niitä askeleena kohti oikeudenmukaisia kilpailuluokkia.

– Se on sama asia kuin antidopingtyö. Kaikkien urheilijoiden pitää esimerkiksi kertoa olinpaikkatietojaan. Se on selvää, että se loukkaa urheilijoiden yksityisyyttä, kun heidän olinpaikkatietojaan ilmoitetaan jatkuvasti. Se on kuitenkin hinta, jonka urheilijat ovat yleensä valmiita maksamaan reilusta urheilusta, Ruotsin yleisurheilupomo ja entinen korkeushyppääjähuippu Kajsa Bergqvist sanoi Sportbladetille.

Sukupuolitestejä on tehty yleisurheilussa aiemminkin, mutta ne korvattiin vuosituhannen vaihteessa testosteronitasojen mittauksella, koska vanhoja menetelmiä pidettiin liian epäluotettavina. Nyt ne ovat palanneet ja jos ne voidaan tehdä turvalliisesti, on se Bergqvistin mielestä hyvä asia.

– On pohjimmiltaan myönteistä, että WA puolustaa naisten kilpailuluokkaa ja että kilpailut ovat oikeudenmukaisia, Bergqvist totesi.

Pika-aituri ja pituushyppääjä Tilde Johanssonin mielestä testeissä ei ole mitään outoa, stressaavaa tai epämukavaa.

– Urheilijana haluaa sitä, että on oikeudenmukaista urheilua. Toivon, että väki kunnioittaa sääntöjä, eikä stressaa.Tämä on naisurheiluluokan suojelemiseksi, ei sen takia, että syrjittäisiin tai nostettaisiin tikun nokkaan. On keskusteltu siitä, että joillakin ihmisillä on enemmän biologisia etuja ja rajanveto on vaikeaa. On biologisia syitä, jotka erottavat meidät, naiset ja miehet, Johansson sanoi.

– Jos sitä (testosteronia) on enemmän, se vaikuttaa tietysti tuloksiin, vaikka se ei olekaan kaikki kaikessa. Toivon, että nuoret tytöt eivät näe sitä taakkana ja etäänny urheilusta. Ymmärtääkseni teemme yksinkertaisen sylkitestin kerran, ja toivon, että siitä tulee normi, joka on yhtä luonnollinen kuin dopingtestit, Johansson päätti.