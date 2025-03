Soullaulaja Angie Stone on kuollut auto-onnettomuudessa

Soullaulaja ja hip hop -trio The Sequencen jäsen Angie Stone on kuollut, kertoo yhdysvaltalainen TMZ.

Edesmenneen tähden edustaja Deborah R. Champagne kertoo TMZ:lle, että Angie Stone oli lähdössä keikalta Montgomerystä Alabamasta varhain lauantaiaamuna, kun hän kuoli auto-onnettomuudessa.

Muita yksityiskohtia hänen kuolemastaan tai siihen johtaneesta onnettomuudesta ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

Oikealta nimeltään Angela Laverne Brown oli myös lauluntekijä, kosketinsoittaja, levytuottaja ja näyttelijä. Maailmanlaajuisesti hänen tunnetuin hittinsä on Wish I Didn’t Miss You.