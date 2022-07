Cameron Diaz tekee paluun valkokankaalle – tieto paljastui hauskalla tavalla

Näyttelijä Cameron Diaz , 49, on viettänyt pian kahdeksan vuotta hiljaiseloa näyttelemisestä. Tähti on viime aioina keskittynyt perhe-elämäänsä yhdessä aviomiehensä Benji Maddenin ja lapsensa Raddixin kanssa. Hän ei ole kommentoinut julkisuudessa huhuja aikooko palata takaisin parrasvaloihin.

Internetkansa kuitenkin sekosi, koska Jamie Foxx teki yllätyspaljastuksen omalla Instagram-tilillään. Diaz ja Foxx on kiinnitetty Netflixin tuottamaan toimintakomediaan, jonka nimi on ironisesti Back in Action, Takaisin toimintaan. Foxx julkaisi uutisen jakamalla omilla somekanavillaan puhelutallenteen, jossa hän puhuu aiheesta Diazin kanssa:

– Oh my god, onko tämä Tom Hardy?

– He ovat molemmat liian hyviä jäädäkseen eläkkeelle, Jessica More kommentoi.

Cameron Diaz on aiemminkin työskennelleyt Jamie Foxxin kanssa. Hänen viimeisin näyttelijäsuorituksensa on musikaalikomediasta Annie, joka ilmestyi vuonna 2014, ja Foxx oli hänen vastanäyttelijänsä. Parivaljakko tähditti myös urheiludraamaa Any Given Sundayta vuonna 1999. Tom Hardy, 44, taas on tullut tunnetuksi elokuvista Venom ja Legend.