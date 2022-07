Uma Thurmanin ja Ethan Hawken tytär on ilmetty kopio vanhemmistaan

Huippusuositun Stranger things -sarjan tähti Maya Hawke-Thurman, 24, on hämmästyttävän yhdennäköinen näyttelijävanhempiensa Ethan Hawken, 51, ja äitinsä Uma Thurmanin, 52, kanssa.

Ethan Hawke julkaisi Instagram-tilillään yhteiskuvan, jossa hän seisoo tyttärensä rinnalla.

Isä ja tytär pitivät yhdessä Instagram-livelähetyksen, jossa he puhuivat Hawken ohjaamasta kuusiosaisesta The Last Movie Star -dokumentista.

Yhteiskuva poiki valtavan kommenttiryöpyn.

– Rakastan sitä, kuinka Maya on täydellinen sekoitus Umaa ja Ethania! Hän on upea kuin hänen vanhempansa, eräs seuraaja kommentoi.

– En tajunnut että hän on tyttäresi, wow, joku seuraaja hämmästyi.

Entisen näyttelijäpariskunnan Maya-tytär on ehtinyt näytellä myös ohjaaja Quentin Tarantinon elokuvassa Once upon a Time in Hollywood.

Kuuluisista vanhemmista huolimatta ei ollut kuitenkaan itsestäänselvää, että Maya saisi hypätä suoraan näyttelijäksi.

– He halusivat varmistaa, että minulla on tarpeeksi selkärankaa, oma intohimoni alaan ja työmoraali, Maya itse kommentoi The Guardianille.

– Kun olin tarpeeksi vanha, ja oli selvää, että [näytteleminen] on valintani, he tukivat minua, Maya kertoi.

Mayan vanhemmat eivät vieneet häntä punaiselle matolle eivätkä antaneet hänelle sivurooleja omista elokuvistaan. He myös yrittivät houkutella tytärtä kokonaan eri alalle.

– Tein aina vain koulunäytelmiä ja näyttelijäleiriä kesällä. Luulen, että se napsahti minuun, että halusin tehdä sitä ammattimaisesti, kun tajusin, että aikuisille ei ole olemassa koulunäytelmiä. Maailman onnellisin paikka minulle oli kuvauksissa tai lavalla, Maya sanoi.

– Rakastan tätä bisnestä. Rakastan elokuvia. Rakastan taidetta. Rakastan sitä niin paljon, hän sanoi People-sivustolle toukokuussa.

Thurman ja Hawke olivat naimisissa vuodesta 1998 vuoteen 2005, ja he olivat Hollywoodin seuratuimpia pariskuntia. Maya on heidän ensimmäinen kahdesta lapsestaan.