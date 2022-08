C Moren jääkiekkokattaukseen huippulisäys – Leijonien mestaripelaajia liigan tähtinä!

Syyskuun avausillasta alkaen C More välittää kaksi suomeksi selostettavaa suoraa huippuottelua viikoittain, pääosin tiistaisin ja perjantaisin. Ottelut ovat katsottavissa suoratoistopalvelusta ja lähtökohtaisesti muusta urheilutarjonnasta riippuen myös C Moren kanavilta.

Sarjan pääselostajana toimii C Moren Liiga- ja MM-lähetyksistä tuttu Julius Sorjonen . Kerran kuukaudessa viikon toinen suomeksi selostettava ottelu on ohjelmassa perjantain sijaan sunnuntaina, jolloin "Kuukauden ottelussa" Sorjonen saa rinnalleen asiantuntijakommentaattorin avaamaan sarjan saloja.

National Leaguen avausottelu pelataan keskiviikkona 14.9., jolloin Rapperswil isännöi ZSC Lionsia. C More lähettää ottelun kello 20.45 alkaen.

– Sveitsin pääsarjaa on kovasti toivottu myös Suomeen, ja on mahtavaa päästä jatkossa välittämään National Leaguessa pelaavien kiekkotähtien otteita. National League täydentää samalla C Moren vahvaa eurooppalaisen jääkiekon kattausta, johon kuuluvat myös CHL sekä Ruotsin SHL. Kun päälle lisätään kotimaan Liiga ja Mestis, on jääkiekon ystäville tiedossa fantastinen valikoima huippukiekkoa syksyyn, iloitsee urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero MTV:ltä.